«Всё прекрасно». Пьянич высказался о своём первом результативном действии в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал победу красно-синих в матче Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (1:0). Игрок отметился результативной передачей.

«Мы хотели занять первое место в группе и выполнили эту задачу. Знали, что соперник мог выйти с первого места, если обыграет нас, поэтому не дали ему ни одного шанса.

Я видел Койта и сознательно отдавал ему пас. Мы много тренируемся и готовимся. Решил, что в данном случае это было лучшее решение. Потрясающие фанаты, всё было здорово. Это заслуженная победа. Погода отличная, всё прекрасно», — сказал Пьянич в эфире «Матч ТВ».

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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