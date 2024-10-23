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Генич высказался о голе Койта с передачи Пьянича в матче Кубка России ЦСКА — «Ахмат»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победный гол малийского форварда ЦСКА Секу Койта в матче 6-го тура Кубка России с «Ахматом». В этой встрече армейцы одержали победу со счётом 1:0.

«Классный гол ЦСКА! Поаплодирую, как и Шелия», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Койта забил единственный мяч в игре с «Ахматом» дальним ударом из-за штрафного после розыгрыша углового. Голевую передачу отдал боснийский новичок армейцев Миралем Пьянич. Отметим, что после забитого мяча голкипер гостей Гиорги Шелия поаплодировал армейцам.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке в таблице, набрав в свой актив 14 очков. В группе C также участвуют «Ахмат» (9), «Краснодар» (9), «Пари НН» (1).

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