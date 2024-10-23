Корнеев заявил, что при Абаскале «Спартак» играл лучше, чем при Станковиче

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев заявил, что при испанце Гильермо Абаскале московский «Спартак» играл лучше, чем при сербском специалисте Деяне Станковиче.

«Посмотрите результаты. Станкович сейчас движется хуже, чем Абаскаль. В игре с «Краснодаром» их просто размазали. Так не может играть «Спартак», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». В составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и располагается на первой строчке.

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