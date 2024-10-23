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«Не понравилось». Тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу в матче с «Ахматом»

«Не понравилось». Тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу в матче с «Ахматом»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич подвёл итоги матча 6-го тура Кубка России с «Ахматом». В этой встрече армейцы одержали победу со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

«Были моменты. Если честно, игра не очень понравилась, но у нас три очка и ещё одна «сухая» игра. Это всегда нравится. Ребята не показали все 100%, считаю это неправильным, но так бывает. Когда у нас три очка и «сухая» игра, то это можно как-то принять. Если бы этого не было, то уже большие проблемы.

Ну, ничего, у нас все здоровы, и мы на первом месте в группе, мы довольны этим. Ждём следующего соперника по Пути РПЛ, продолжаем свою битву за трофей. Огромное спасибо болельщикам, очень приятно, когда шум на стадионе», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке в таблице, набрав в свой актив 14 очков.

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