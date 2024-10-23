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Анчелотти назвал причину камбэка «Реала» с 0:2 в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д

Анчелотти назвал причину камбэка «Реала» с 0:2 в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе мадридской команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» — 5:2. Напомним, «сливочные» проигрывали со счётом 0:2 к перерыву игру, но во втором тайме совершили камбэк, забив пять безответных мячей.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«В первой половине матча игроки показывали слишком «застенчивую» игру. Мы должны были действовать энергичнее, больше рисковать и интенсивнее прессинговать соперника. В перерыве мы изменили тактическую систему, и результатом стала лучшая в этом сезоне половина игры. Однако, я бы подчеркнул, что главное не тактическая формация, а настрой игроков. Команда заиграла в совершенно другом ритме, и после первого гола все изменилось. Этот тайм может стать для нас поворотным моментом», — приводит слова Анчелотти Marca.

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал шесть очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Боруссия» Д имеет в своём активе также шесть очков и находится на пятой строчке.

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