Анчелотти назвал причину камбэка «Реала» с 0:2 в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе мадридской команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» — 5:2. Напомним, «сливочные» проигрывали со счётом 0:2 к перерыву игру, но во втором тайме совершили камбэк, забив пять безответных мячей.

«В первой половине матча игроки показывали слишком «застенчивую» игру. Мы должны были действовать энергичнее, больше рисковать и интенсивнее прессинговать соперника. В перерыве мы изменили тактическую систему, и результатом стала лучшая в этом сезоне половина игры. Однако, я бы подчеркнул, что главное не тактическая формация, а настрой игроков. Команда заиграла в совершенно другом ритме, и после первого гола все изменилось. Этот тайм может стать для нас поворотным моментом», — приводит слова Анчелотти Marca.

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал шесть очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Боруссия» Д имеет в своём активе также шесть очков и находится на пятой строчке.

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