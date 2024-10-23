«Мы не квадроберы, мы — кони». Круговой — после победы ЦСКА в матче с «Ахматом»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой отреагировал на победу красно-синих в матче Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (1:0).

«Классный матч, всем спасибо за поддержку. Мы не квадроберы, мы — кони», — сказал Круговой в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, на 34-й минуте отличился нападающий ЦСКА Секу Койта, послав мяч в сетку ворот дальним ударом после паса полузащитника Миралема Пьянича.

После шести сыгранных встреч ЦСКА набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Ахмат» с девятью очками идёт на второй строчке. Также в группе А выступают «Краснодар» (девять очков) и «Пари НН» (одно очко), которые ещё не сыграли свой матч 6-го тура.

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