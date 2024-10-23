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Генич отреагировал на камбэк «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д

Генич отреагировал на камбэк «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе мадридской команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» — 5:2. Напомним, «сливочные» проигрывали со счётом 0:2 к перерыву игры, но во втором тайме забили пять безответных мячей, совершив камбэк.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«90 минут на «Сантьяго Бернабеу» — это очень долго», — написал Генич в своём телеграм-канале.

По итогам трёх сыгранных матчей «Реал» заработал шесть очков и теперь занимает девятое место в турнирной таблице. «Боруссия» Д также имеет шесть очков, но благодаря разнице мячей расположилась на пятой позиции.

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