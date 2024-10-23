Генич отреагировал на камбэк «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Д

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе мадридской команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» — 5:2. Напомним, «сливочные» проигрывали со счётом 0:2 к перерыву игры, но во втором тайме забили пять безответных мячей, совершив камбэк.

«90 минут на «Сантьяго Бернабеу» — это очень долго», — написал Генич в своём телеграм-канале.

По итогам трёх сыгранных матчей «Реал» заработал шесть очков и теперь занимает девятое место в турнирной таблице. «Боруссия» Д также имеет шесть очков, но благодаря разнице мячей расположилась на пятой позиции.

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