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Лука Модрич назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Лука Модрич назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч».

«Винисиус определённо близок к получению «Золотого мяча». Посмотрите, как он играл в прошлом сезоне, как показывает себя в этом. Он точно заслуживает награду", — приводит слова Модрича AS.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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