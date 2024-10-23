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Марко Николич объяснил гол ЦСКА в ворота «Ахмата» с передачи Пьянича после углового

Марко Николич объяснил гол ЦСКА в ворота «Ахмата» с передачи Пьянича после углового
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о победном голе малийского форварда ЦСКА Секу Койта после розыгрыша углового в матче 6-го тура Кубка России с «Ахматом» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

«Угловой, с которого забил Койта? С приходом Пьянича мы стали работать над розыгрышами стандартов. Это было одной из причин, почему мы не показывали товарищескую игру с «Пари НН», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Койта забил единственный мяч в игре с «Ахматом» дальним ударом из-за штрафной площади после розыгрыша углового. Голевую передачу отдал боснийский новичок армейцев Миралем Пьянич.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке в таблице, набрав в свой актив 14 очков.

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