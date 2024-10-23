Смолов — о российских арбитрах: отвратительно судят. Жёстко бесит

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов заявил, что поменял мнение о российских арбитрах.

«Люди, от которых напрямую зависят матчи. Года два или полтора назад я в интервью призывал не ругать судей публично, предоставить им возможность ошибаться. Но то, что происходит сейчас, — это, конечно…

Особенно когда ЭСК принимаются решения, они все направлены на поддержку судей. Что бы они ни сделали, мы не знаем, ошиблись они или нет. И это, конечно, жёстко бесит. Я сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят», — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале.

Смолов вернулся в «Краснодар» минувшим летом. До этого российский нападающий играл в составе «быков» с 2015 по 2018 год. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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