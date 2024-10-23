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Луис Энрике является худшим тренером «ПСЖ» по проценту побед в ЛЧ с 2011 года

Луис Энрике является худшим тренером «ПСЖ» по проценту побед в ЛЧ с 2011 года
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22 октября завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором французский «ПСЖ» сыграл вничью с нидерландским ПСВ. Встреча закончилась со счётом 1:1. Таким образом, парижане при тренере Луисе Энрике не выиграли девятый матч из 15 сыгранных в главном еврокубковом турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Ланг – 34'     1:1 Хакими – 55'    

Как сообщает Opta Sport, «ПСЖ» под руководством испанского специалиста выиграл лишь шесть матчей (40%) в Лиге чемпионов. Это худший показатель среди тренеров парижан с момента, когда катарский фонд QSI купил клуб в 2011 году.

Напомним, «ПСЖ» в двух стартовых турах ЛЧ победил «Жирону» (1:0) и проиграл «Арсеналу» (0:2).

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