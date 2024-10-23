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Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о ничьей в матче Лиги чемпионов с ПСВ

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о ничьей в матче Лиги чемпионов с ПСВ
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал результат матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Ланг – 34'     1:1 Хакими – 55'    

«Я уверен, что мы — команда, которая создаёт наибольшее количество моментов в Лиге чемпионов. У меня нет сомнений, что коллектив движется в правильном направлении и показывает тот футбол, который я хотел бы видеть. Наша команда выглядела довольно уверенно, особенно в защите, но футбол есть футбол. Это непростой турнир с жёсткой жеребьёвкой. Конечно, я озабочен текущей ситуацией. Я думаю о том, как мы можем улучшить игру, но меня радует менталитет моих игроков», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» под руководством испанского специалиста выиграл лишь шесть матчей (40%) в Лиге чемпионов. Следующая игра парижан в турнире пройдёт с мадридским «Атлетико» 6 ноября.

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