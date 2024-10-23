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ЦСКА хочет зимой приобрести защитника сборной Мали — AfricaFoot

ЦСКА хочет зимой приобрести защитника сборной Мали — AfricaFoot
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ЦСКА интересуется защитником «Хоффенхайма» и сборной Мали Диадье Самассеку.

Как сообщает AfricaFoot, красно-синие готовы подписать игрока в зимнее трансферное окно. Помимо ЦСКА, в футболисте заинтересованы немецкий «Майнц», швейцарский «Базель» и английский «Бёрнли».

В нынешнем сезоне Самассеку провёл за «Хоффенхайм» всего один матч. На его счету 42 игры в составе национальной команды Мали. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в € 1 млн.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Марко Николича 23 очка по итогам 12 туров. В следующем матче красно-синие сыграют с воронежским «Факелом».

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