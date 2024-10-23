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Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты Юнайтед» на матч на матч с раунда плей-ин с «Монреалем»

Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты» на матч раунда плей-ин с «Монреалем»
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В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Сапуто» проходит матч раунда уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС между «Клёб де Фут Монреаль» и «Атлантой Юнайтед». На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт — 0:0. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе.

США — Major League Soccer . Раунд плей-ин
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
2-й тайм
1 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Леннон – 29'     0:2 Грегерсен – 44'     1:2 Мартинес – 63'    

Состав «Атланты Юнайтед»: Брэд Гузан, Педру Амадор, Деррик Уильямс, Стиан Грегерсен, Рональд Эрнандес, Брукс Леннон, Аджани Форчун, Бартош Слиш, Алексей Миранчук, Саба Лобжанидзе и Джамал Тьяре.

Состав «Клёб де Фут Монреаль»: Жонатан Сируа, Джордж Кэмпбелл, Джоэл Уотерман, Фернандо Альварес, Джакил Маршалл-Ратти, Натан-Дилан Салиба, Самюэль Пьетт, Кейден Кларк, Брайс Дюк, Рахим Эдвардс и Хосеф Мартинес.

В текущем сезоне на счету Миранчука три гола и одна результативная передача в девяти матчах.

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Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»:

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