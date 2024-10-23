Смолов — о Брозовиче: после игры — водка и сигареты, а через два дня 13,5 км пробежал

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал историю о полузащитнике саудовского «Аль-Насра» Марсело Брозовиче.

«В «Сельте» играл Рафа Алькантара — воспитанник «Барсы», он был в «Интере» год. И он говорил мне про Брозовича: «Просто крейзи». Бутылку водки после игры, две пачки сигарет, пьяный на «Роллс-Ройсе» домой поехал. Вышел через два дня — 13,5 км пробежал», — сказал Смолов в видео на своём YouTube-канале.

Смолов вернулся в «Краснодар» минувшим летом. До этого российский нападающий играл в составе «быков» с 2015 по 2018 год. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.