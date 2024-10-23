Лионель Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назван лучшим игроком месяца в МЛС. Об этом сообщает пресс‑служба лиги.

Отметим, в октябре 37‑летний аргентинец провёл в регулярном чемпионате МЛС три матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Лионель Месси установил исторический рекорд МЛС, став первым игроком в истории лиги, который забил три гола и сделал одну результативную передачу, выйдя на замену. Кроме того, Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами». Аргентинец забил 33 гола за клуб и обошёл эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».

«Интер Майами» в 34 матчах набрал 74 очка и занял первое место в регулярном чемпионате.

Лионель Месси сыграл в теннис: