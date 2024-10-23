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В «Атланте Юнайтед» отреагировали на голевую передачу Алексея Миранчука

В «Атланте Юнайтед» отреагировали на голевую передачу Алексея Миранчука
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В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Сапуто» проходит матч раунда уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС между «Клёб де Фут Монреаль» и «Атлантой Юнайтед». На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 2:0 в пользу гостей. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей на норвежского защитника Стиана Грегерсена.

США — Major League Soccer . Раунд плей-ин
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
2-й тайм
1 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Леннон – 29'     0:2 Грегерсен – 44'     1:2 Мартинес – 63'    

После гола Грегерсена пресс-служба американского клуба опубликовала отдельный пост с текстом: «Миранчук — на Грегерсона. И у нас есть ещё один шанс!!!»

Напомним, «Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах МЛС и, заняв девятое место в Восточной конференции, вышла в раунд уайлд-кард.

В текущем сезоне на счету Миранчука три гола и две результативные передачи в 10 матчах.

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