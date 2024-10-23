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Винисиус опубликовал пост после камбэка «Реала» в ЛЧ, Мбаппе оставил реакцию бразильцу

Винисиус опубликовал пост после камбэка «Реала» в ЛЧ, Мбаппе оставил реакцию бразильцу
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился фотографией на своей странице в соцсети после минувшего матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:2. Отметим, что мадридская команда проигрывала к перерыву со счётом 0:2, а Винисиус отметился хет-триком во втором тайме.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30'     0:2 Байно-Гиттенс – 34'     1:2 Рюдигер – 60'     2:2 Винисиус Жуниор – 62'     3:2 Васкес – 83'     4:2 Винисиус Жуниор – 86'     5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Мы — настоящий Мадрид», — подписал пост с фото Винисиус.

Фото: Из соцсетей Винисиуса

Многие футболисты «Реала» отреагировали на это сообщение в комментариях. Французский форвард Килиан Мбаппе поставил девять эмодзи «огоньков».

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал шесть очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

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