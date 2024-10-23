Винисиус опубликовал пост после камбэка «Реала» в ЛЧ, Мбаппе оставил реакцию бразильцу
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился фотографией на своей странице в соцсети после минувшего матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:2. Отметим, что мадридская команда проигрывала к перерыву со счётом 0:2, а Винисиус отметился хет-триком во втором тайме.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Мален – 30' 0:2 Байно-Гиттенс – 34' 1:2 Рюдигер – 60' 2:2 Винисиус Жуниор – 62' 3:2 Васкес – 83' 4:2 Винисиус Жуниор – 86' 5:2 Винисиус Жуниор – 90+3'
«Мы — настоящий Мадрид», — подписал пост с фото Винисиус.
Фото: Из соцсетей Винисиуса
Многие футболисты «Реала» отреагировали на это сообщение в комментариях. Французский форвард Килиан Мбаппе поставил девять эмодзи «огоньков».
После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал шесть очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.
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