Винисиус опубликовал пост после камбэка «Реала» в ЛЧ, Мбаппе оставил реакцию бразильцу

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился фотографией на своей странице в соцсети после минувшего матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 5:2. Отметим, что мадридская команда проигрывала к перерыву со счётом 0:2, а Винисиус отметился хет-триком во втором тайме.

«Мы — настоящий Мадрид», — подписал пост с фото Винисиус.

Фото: Из соцсетей Винисиуса

Многие футболисты «Реала» отреагировали на это сообщение в комментариях. Французский форвард Килиан Мбаппе поставил девять эмодзи «огоньков».

После трёх сыгранных матчей «Реал» набрал шесть очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

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