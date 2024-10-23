Ассист Миранчука помог «Атланте» победить «Монреаль» и выйти в плей-офф на «Интер Майами»

В ночь с 22 на 23 октября завершился матч раунда уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС между «Клёб де Фут Монреаль» и «Атлантой Юнайтед». Игра проходила в Монреале (Канада) на стадионе «Сапуто». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:2 (5:4 пен.).

На 29-й минуте американский хавбек гостей Брукс Леннон открыл счёт в матче с передачи португальского защитника Педру Амадора. На 44-й минуте норвежский защитник Стиан Грегерсен упрочил преимущество «Атланты». Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился результативной передачей. В середине второго тайма венесуэльский форвард хозяев Хосеф Мартинес отыграл один мяч. В концовке второго тайма Мартинес оформил дубль, забив с пенальти.

Отметим, Миранчук забил один из голов в серии послематчевых пенальти.

Напомним, «Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах МЛС и заняла девятое место в Восточной конференции, благодаря чему и вышла в раунд уайлд-кард. В плей-офф «Атланта Юнайтед» встретится с «Интер Майами».

В текущем сезоне на счету Миранчука три гола и две результативные передачи в 10 матчах.

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