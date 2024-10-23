Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Эльфсборг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клёб де Фут Монреаль — Атланта Юнайтед, результат матча 23 октября 2024, счёт 2:2 (4:5 пен.), раунд плей-ин МЛС

Ассист Миранчука помог «Атланте» победить «Монреаль» и выйти в плей-офф на «Интер Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 22 на 23 октября завершился матч раунда уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС между «Клёб де Фут Монреаль» и «Атлантой Юнайтед». Игра проходила в Монреале (Канада) на стадионе «Сапуто». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:2 (5:4 пен.).

США — Major League Soccer . Раунд плей-ин
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
2 : 2
4 : 5
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Леннон – 29'     0:2 Грегерсен – 44'     1:2 Мартинес – 63'     2:2 Мартинес – 89'    

На 29-й минуте американский хавбек гостей Брукс Леннон открыл счёт в матче с передачи португальского защитника Педру Амадора. На 44-й минуте норвежский защитник Стиан Грегерсен упрочил преимущество «Атланты». Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился результативной передачей. В середине второго тайма венесуэльский форвард хозяев Хосеф Мартинес отыграл один мяч. В концовке второго тайма Мартинес оформил дубль, забив с пенальти.

Отметим, Миранчук забил один из голов в серии послематчевых пенальти.

Напомним, «Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах МЛС и заняла девятое место в Восточной конференции, благодаря чему и вышла в раунд уайлд-кард. В плей-офф «Атланта Юнайтед» встретится с «Интер Майами».

В текущем сезоне на счету Миранчука три гола и две результативные передачи в 10 матчах.

Календарь МЛС
Турнирная сетка плей-ин МЛС
Материалы по теме
В «Атланте Юнайтед» отреагировали на голевую передачу Алексея Миранчука

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android