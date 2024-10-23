Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Эльфсборг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Борзыкин объяснил отказ «Спартака» в стажировке Александра Мостового

Михаил Борзыкин объяснил отказ «Спартака» в стажировке Александра Мостового
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист и блогер Михаил Борзыкин прокомментировал отказ московского «Спартака» в стажировке экс-игрока красно-белых Александра Мостового.

«Окружение, которого нет, в теории могло бы попытаться объяснить легенде причинно-следственные связи. Например, когда ты глумишься над тренером, мочишь клуб по любому поводу, рано или поздно тебе в чём-то откажут», — написал Борзыкин в своём телеграм-канале.

Напомним, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил об отмене стажировки Мостового по инициативе клуба. Ранее Александр и представители «Спартака» подтверждали в СМИ договорённость о стажировке. После этого Мостовой попал в больницу.

Александр Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.

Материалы по теме
Радимов: Мостовой должен быть игроком стартового состава «Зенита»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android