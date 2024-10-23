Михаил Борзыкин объяснил отказ «Спартака» в стажировке Александра Мостового

Журналист и блогер Михаил Борзыкин прокомментировал отказ московского «Спартака» в стажировке экс-игрока красно-белых Александра Мостового.

«Окружение, которого нет, в теории могло бы попытаться объяснить легенде причинно-следственные связи. Например, когда ты глумишься над тренером, мочишь клуб по любому поводу, рано или поздно тебе в чём-то откажут», — написал Борзыкин в своём телеграм-канале.

Напомним, глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил об отмене стажировки Мостового по инициативе клуба. Ранее Александр и представители «Спартака» подтверждали в СМИ договорённость о стажировке. После этого Мостовой попал в больницу.

Александр Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.

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