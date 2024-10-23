Гвардиола вспомнил, из-за чего злился на сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил травму защитника «горожан» Джона Стоунза, полученную в марте в товарищеском матче Англии и Бельгии (2:2).

«Я никогда так не злился, как тогда. У сборной Англии была товарищеская встреча, а нам предстояли матчи с «Реалом» в Лиге чемпионов и важные игры Премьер-лиги. Поэтому мне не понравилось, когда после товарищеской игры футболист возвращается с травмой», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

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