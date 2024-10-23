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Келлвен — о жизни в России: тут очень терпеливые люди, которые всегда готовы помочь

Келлвен — о жизни в России: тут очень терпеливые люди, которые всегда готовы помочь
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Бразильский защитник ЦСКА Келлвен рассказал, каково ему жить в России без знания языка.

«Тут всё намного проще, чем думают мои родные. Они спрашивают меня, как я справляюсь без знания русского языка. Но в России очень терпеливые люди, которые готовы помочь в любой ситуации. Мы здесь адаптировались, и моей жене очень нравится жить в вашей стране», — приводит слова Келлвена пресс-служба клуба.

Напомним, защитник играет за московский клуб с сентября 2023 года. Действующее соглашение игрока с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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