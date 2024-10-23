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Защитник ЦСКА рассказал о своей любви к баскетболу

Защитник ЦСКА рассказал о своей любви к баскетболу
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Бразильский защитник ЦСКА Келлвен рассказал, что любит посещать баскетбольные матчи и следит за НБА.

— Ты часто бываешь на баскетболе в Москве, увлекаешься этой игрой?
— Да, когда кто-то приезжает ко мне из родственников, то мы стараемся выбираться на какие-то мероприятия. И баскетбол — отличный выбор. Я очень много смотрю НБА, мне это нравится. И арена ПБК ЦСКА была одним из первых мест, которые я посетил в Москве.

— Если тебе предложить бросить трёхочковый, попадёшь?
— Думаю, что смогу. Но, возможно, попасть ногой было бы легче, чем рукой (смеётся), — приводит слова Келлвена пресс-служба клуба.

Напомним, защитник играет за московский клуб с сентября 2023 года. Действующее соглашение игрока с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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