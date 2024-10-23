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«Атланта» Алексея Миранчука сыграет в плей-офф МЛС с «Интер Майами» Лионеля Месси

«Атланта» Алексея Миранчука сыграет в плей-офф МЛС с «Интер Майами» Лионеля Месси
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В ночь с 22 на 23 октября мск «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, пробилась в основную сетку плей-офф МЛС, победив в выездном матче раунда плей-ин в серии пенальти «Клёб де Фут Монреаль» со счётом 2:2 (5:4 пен.). На счету Миранчука один результативный пас, а также реализованный 11-метровый удар в послематчевой серии.

США — Major League Soccer . Раунд плей-ин
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
2 : 2
4 : 5
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Леннон – 29'     0:2 Грегерсен – 44'     1:2 Мартинес – 63'     2:2 Мартинес – 89'    

В 1/8 финала «Атланта» сыграет с лучшим клубом МЛС по итогам регулярного чемпионата — «Интер Майами», за который выступает легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси. Матчи плей-офф между командами Миранчука-старшего и Месси пройдут в ночь с 25 на 26 октября мск на поле «Интер Майами» и в ночь со 2 на 3 ноября мск на поле «Атланты».

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Турнирная сетка плей-офф МЛС

Видео: Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»

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