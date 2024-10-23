«Атланта» Алексея Миранчука сыграет в плей-офф МЛС с «Интер Майами» Лионеля Месси

В ночь с 22 на 23 октября мск «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, пробилась в основную сетку плей-офф МЛС, победив в выездном матче раунда плей-ин в серии пенальти «Клёб де Фут Монреаль» со счётом 2:2 (5:4 пен.). На счету Миранчука один результативный пас, а также реализованный 11-метровый удар в послематчевой серии.

В 1/8 финала «Атланта» сыграет с лучшим клубом МЛС по итогам регулярного чемпионата — «Интер Майами», за который выступает легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси. Матчи плей-офф между командами Миранчука-старшего и Месси пройдут в ночь с 25 на 26 октября мск на поле «Интер Майами» и в ночь со 2 на 3 ноября мск на поле «Атланты».

Видео: Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»