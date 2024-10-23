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Голевая передача Алексея Миранчука в матче плей-ин МЛС между «Атлантой» и «Монреалем»

Голевая передача Алексея Миранчука в матче плей-ин МЛС между «Атлантой» и «Монреалем»
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В ночь с 22 на 23 октября завершился матч раунда уайлд-кард за выход в плей-офф МЛС между «Клёб де Фут Монреаль» и «Атлантой Юнайтед». Игра проходила в Монреале (Канада) на стадионе «Сапуто». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:2 (5:4 пен.). Российский полузащитник отметился результативной передачей.

США — Major League Soccer . Раунд плей-ин
23 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
Окончен
2 : 2
4 : 5
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Леннон – 29'     0:2 Грегерсен – 44'     1:2 Мартинес – 63'     2:2 Мартинес – 89'    

ВИДЕО

Отметим, что во время серии пенальти российский хавбек «Атланты» Алексей Миранчук смог реализовать 11-метровый удар.

Напомним, «Атланта» набрала 40 очков в 34 матчах МЛС и заняла девятое место в Восточной конференции, благодаря чему и вышла в раунд уайлд-кард. В плей-офф «Атланта Юнайтед» встретится с «Интер Майами».

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