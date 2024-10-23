Генич отреагировал на спорный эпизод с отменой гола в матче «Ювентус» — «Штутгарт»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о решении главного арбитра норвежца Эспена Эскоса отменить гол нападающего «Штутгарта» Дениза Ундава, забитый в ворота «Ювентуса» (1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Напомним, судья отменил гол немца после просмотра VAR. У нападающего нашли игру рукой.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Туре – 90+2'
Удаления: Данило – 84' / нет
«Позорное решение в Турине. Чистейший гол отменили», — написал Генич в своём телеграм-канале.
По итогам трёх сыгранных матчей «Ювентус» заработал шесть очков и теперь занимает 10-е место в турнирной таблице. «Штутгарт», в свою очередь, имеет четыре очка и расположился на 13-й позиции.
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