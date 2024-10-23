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Тренер ЦСКА Николич ответил на вопрос об игре Койта и Гуаририрапы

Тренер ЦСКА Николич ответил на вопрос об игре Койта и Гуаририрапы
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре форвардов своей команды Секу Койта и Сауля Гуарирапы после матча 6-го тура Кубка России с «Ахматом» (1:0). Напомним, единственный гол в этой встрече забил Койта.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

«Игра Койта и Гуарирапы? Конечно, им ещё есть над чем работать. Рад, что Койта забил свой дебютный мяч за ЦСКА. У этого парня есть качество, просто ему нужно было дождаться этого гола. Думаю, он может играть ещё лучше, как и Сауль [Гуарирапа]», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Гуарирапа сыграл за ЦСКА в восьми матчах во всех турнирах в этом сезоне и не отметился результативными действиями. Койта забил один гол и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за армейцев.

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