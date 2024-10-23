Тренер ЦСКА Николич ответил на вопрос об игре Койта и Гуаририрапы

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался об игре форвардов своей команды Секу Койта и Сауля Гуарирапы после матча 6-го тура Кубка России с «Ахматом» (1:0). Напомним, единственный гол в этой встрече забил Койта.

«Игра Койта и Гуарирапы? Конечно, им ещё есть над чем работать. Рад, что Койта забил свой дебютный мяч за ЦСКА. У этого парня есть качество, просто ему нужно было дождаться этого гола. Думаю, он может играть ещё лучше, как и Сауль [Гуарирапа]», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Гуарирапа сыграл за ЦСКА в восьми матчах во всех турнирах в этом сезоне и не отметился результативными действиями. Койта забил один гол и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за армейцев.