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25 октября пройдёт заседание исполкома РФС

25 октября пройдёт заседание исполкома РФС
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В пятницу, 25 октября, в Доме футбола состоится очередное плановое заседание исполкома РФС, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск.

Как сообщается, в проект повестки дня заседания исполкома включены следующие вопросы:

Стратегические

1. О Всероссийских соревнованиях по футзалу.

Операционные

2. О вопросах судейства и инспектирования.

3. Об утверждении изменений в дисциплинарный регламент РФС.

Административные

4. О составах комитетов и комиссий.

5. Разное.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин критически высказался о судейских решениях и их обоснованиях Экспертно-судейской комиссией.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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