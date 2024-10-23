25 октября пройдёт заседание исполкома РФС

В пятницу, 25 октября, в Доме футбола состоится очередное плановое заседание исполкома РФС, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск.
Как сообщается, в проект повестки дня заседания исполкома включены следующие вопросы:
Стратегические
1. О Всероссийских соревнованиях по футзалу.
Операционные
2. О вопросах судейства и инспектирования.
3. Об утверждении изменений в дисциплинарный регламент РФС.
Административные
4. О составах комитетов и комиссий.
5. Разное.
Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин критически высказался о судейских решениях и их обоснованиях Экспертно-судейской комиссией.
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