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Марко Николич высказался о следующем сопернике ЦСКА в Кубке России

Марко Николич высказался о следующем сопернике ЦСКА в Кубке России
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы в матче 6-го тура Кубка России с «Ахматом» (1:0) высказался о следующем сопернике армейцев в плей-офф турнира.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

«Следующий соперник в Кубке России? Нет, мы на это не влияем. Нужно спокойно посмотреть игру «Акрона» и «Рубина», чтобы узнать своего соперника», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, форвард ЦСКА Секу Койта забил единственный мяч в игре с «Ахматом» дальним ударом из-за штрафной площади после розыгрыша углового. Голевую передачу отдал боснийский новичок армейцев Миралем Пьянич.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке в таблице, набрав 14 очков. В группе C также участвуют «Ахмат» (9), «Краснодар» (9), «Пари НН» (1).

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