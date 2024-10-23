Марко Николич высказался о следующем сопернике ЦСКА в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы в матче 6-го тура Кубка России с «Ахматом» (1:0) высказался о следующем сопернике армейцев в плей-офф турнира.

«Следующий соперник в Кубке России? Нет, мы на это не влияем. Нужно спокойно посмотреть игру «Акрона» и «Рубина», чтобы узнать своего соперника», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, форвард ЦСКА Секу Койта забил единственный мяч в игре с «Ахматом» дальним ударом из-за штрафной площади после розыгрыша углового. Голевую передачу отдал боснийский новичок армейцев Миралем Пьянич.

После шести сыгранных матчей Пути РПЛ Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке в таблице, набрав 14 очков. В группе C также участвуют «Ахмат» (9), «Краснодар» (9), «Пари НН» (1).