Клаудиньо признан лучшим бразильцем недели в Европе, в топ-10 шесть игроков РПЛ
Статистический оператор Sofascore опубликовал рейтинг лучших бразильских игроков, выступающих в европейских чемпионатах, за прошедший игровой уикенд.
Лучшим футболистом тура прошедших выходных по оценке Sofascore стал полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо (оценка 8,9). В тройку лучших вошли также хавбек «Барселоны» Рафинья (8,7) и вингер сине-бело-голубых Густаво Мантуан (8,3). Всего в топ-10 шесть игроков РПЛ — четыре представителя «Зенита» и два «Краснодара».
Полностью десятка лучших выглядит так:
- Клаудиньо («Зенит») — оценка 8,9.
- Рафинья («Барселона») — 8,7.
- Густаво Мантуан («Зенит») — 8,3.
- Дуглас Сантос («Зенит») — 8,3.
- Диего Коста («Краснодар») — 8,1.
- Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 8,0.
- Виктор Са («Краснодар») — 7,9.
- Лео Скиенца («Хайденхайм») — 7,8.
- Артур («Зенит») — 7,7.
- Савиньо («Манчестер Сити») — 7,7.
Видео: Игроки «Зенита» общаются с голосовым помощником
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