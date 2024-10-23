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Клаудиньо признан лучшим бразильцем недели в Европе, в топ-10 шесть игроков РПЛ

Клаудиньо признан лучшим бразильцем недели в Европе, в топ-10 шесть игроков РПЛ
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Статистический оператор Sofascore опубликовал рейтинг лучших бразильских игроков, выступающих в европейских чемпионатах, за прошедший игровой уикенд.

Лучшим футболистом тура прошедших выходных по оценке Sofascore стал полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо (оценка 8,9). В тройку лучших вошли также хавбек «Барселоны» Рафинья (8,7) и вингер сине-бело-голубых Густаво Мантуан (8,3). Всего в топ-10 шесть игроков РПЛ — четыре представителя «Зенита» и два «Краснодара».

Полностью десятка лучших выглядит так:

  1. Клаудиньо («Зенит») — оценка 8,9.
  2. Рафинья («Барселона») — 8,7.
  3. Густаво Мантуан («Зенит») — 8,3.
  4. Дуглас Сантос («Зенит») — 8,3.
  5. Диего Коста («Краснодар») — 8,1.
  6. Каземиро («Манчестер Юнайтед») — 8,0.
  7. Виктор Са («Краснодар») — 7,9.
  8. Лео Скиенца («Хайденхайм») — 7,8.
  9. Артур («Зенит») — 7,7.
  10. Савиньо («Манчестер Сити») — 7,7.

Видео: Игроки «Зенита» общаются с голосовым помощником

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