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23 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига чемпионов, Кубок России, хоккей, результаты НХЛ, КХЛ, НБА

Сумасшедший камбэк «Реала» в ЛЧ, четвёртая победа «Вашингтона» подряд. Главное к утру
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Мадридский «Реал» крупно обыграл в Лиге чемпионов дортмундскую «Боруссию», отыгравшись со счёта 0:2, «Вашингтон Кэпиталз» выиграл четвёртый матч регулярного чемпионата НХЛ подряд, голевой пас Алексея Миранчука помог «Атланте» выйти в плей-офф МЛС на «Интер Майами» Лионеля Месси. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мадридский «Реал» разгромил «Боруссию» Д в Лиге чемпионов, проигрывая 0:2 по ходу матча.
  2. Передача Мичкова не помогла «Филадельфии» избежать поражения в матче с «Вашингтоном».
  3. Ассист Миранчука помог «Атланте» победить «Монреаль» и выйти в плей-офф на «Интер Майами».
  4. ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче Кубка России.
  5. «Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в матче с 13 шайбами, у Кучерова — два ассиста.
  6. «ПСЖ» не смог обыграть ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
  7. Два очка Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Флориду».
  8. «Монако» разгромил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов. Головин вышел на поле после перерыва.
  9. ЦСКА хочет зимой приобрести защитника сборной Мали — AfricaFoot.
  10. Ассист Панарина и 20 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Монреаль».
  11. «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче без зрителей в Нижнекамске.
  12. Леброн и Бронни Джеймсы — официально первый дуэт отца и сына в истории НБА.
  13. Дабл-дабл Дэвиса и 16 очков Леброна помогли «Лейкерс» победить в первом матче сезона НБА.
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