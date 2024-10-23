Сумасшедший камбэк «Реала» в ЛЧ, четвёртая победа «Вашингтона» подряд. Главное к утру
Мадридский «Реал» крупно обыграл в Лиге чемпионов дортмундскую «Боруссию», отыгравшись со счёта 0:2, «Вашингтон Кэпиталз» выиграл четвёртый матч регулярного чемпионата НХЛ подряд, голевой пас Алексея Миранчука помог «Атланте» выйти в плей-офф МЛС на «Интер Майами» Лионеля Месси. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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