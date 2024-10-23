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Талалаев раскрыл, почему «Химки» отказались подписывать будущего игрока «Спартака» Абену

Талалаев раскрыл, почему «Химки» отказались подписывать будущего игрока «Спартака» Абену
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Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, ныне возглавляющий «Балтику», рассказал, что зимой подмосковный клуб был близок к подписанию контракта с защитником Миенти Абеной.

«Мы смотрели Абену зимой. «Химкам» предлагали его приобрести за € 750 тыс., мы отказались. Сейчас он играет в «Спартаке». Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнёров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» нынешним летом. В текущем сезоне суринамский защитник провёл девять матчей за красно-белых. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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