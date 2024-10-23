Денисов рассказал, как Станкович отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, как главный тренер команды Деян Станкович прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче 12-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром».

— Поражение от «Краснодара» — первое разгромное для Станковича. Как он отреагировал?

— Не могу сказать, что он после этого как-то открылся по-новому. Мало времени между играми, поэтому ничего радикального не сделаешь. Вспоминаю, что бы я мог назвать разгромом, но, наверное, ничего такого не было. Понятно, был разговор об игре, но это уже останется в раздевалке, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.