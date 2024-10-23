Гендиректор «Ахмата»: с Ташуевым игра изменилась в лучшую сторону, и победы тоже будут!

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал текущие результаты команды при главном тренере Сергее Ташуеве.

— При Адиеве, как и сейчас, было много травмированных. Новички тогда только пришли, и нужно было время на адаптацию. Много травм и новичков: Луна, Кардосо, Исмаэль. Всё это выбило из колеи. Поправим.

— Поменяли тренера, но при прочих равных пока ничего особо не изменилось.

— Как не изменилось? С Ташуевым игра чуть-чуть поменялась в лучшую сторону. И победы будут! — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

22 октября «Ахмат» уступил на выезде московскому ЦСКА в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В текущем сезоне РПЛ грозненцы не одержали ни одной победы и занимают с шестью очками последнее, 16-е место.

Видео: ЦСКА и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче