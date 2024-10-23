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Гендиректор «Ахмата»: с Ташуевым игра изменилась в лучшую сторону, и победы тоже будут!

Гендиректор «Ахмата»: с Ташуевым игра изменилась в лучшую сторону, и победы тоже будут!
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал текущие результаты команды при главном тренере Сергее Ташуеве.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

— При Адиеве, как и сейчас, было много травмированных. Новички тогда только пришли, и нужно было время на адаптацию. Много травм и новичков: Луна, Кардосо, Исмаэль. Всё это выбило из колеи. Поправим.

— Поменяли тренера, но при прочих равных пока ничего особо не изменилось.
— Как не изменилось? С Ташуевым игра чуть-чуть поменялась в лучшую сторону. И победы будут! — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

22 октября «Ахмат» уступил на выезде московскому ЦСКА в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В текущем сезоне РПЛ грозненцы не одержали ни одной победы и занимают с шестью очками последнее, 16-е место.

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