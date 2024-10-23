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Эдуард Мор назвал фаворита в матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» — «Барселона»

Эдуард Мор назвал фаворита в матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» — «Барселона»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура испанской Ла Лиги между действующим чемпионом мадридским «Реалом» и лидером чемпионата «Барселоной».

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» хорошо начала сезон — это неожиданно для меня. Не ожидал, что у Ханси Флика так сразу всё получится, особенно если учитывать количество травмированных у команды. Их игра на старте впечатляет. Что касается «Реала», то команда очень тяжело начинала, есть определённые перестроения. Карло Анчелотти ещё ищет свою игру, не до конца получилась та схема, на которую он рассчитывал как на основную в этом сезоне. Имея в распоряжении таких футболистов, как Килиан Мбаппе и Винисиус, которые и забили в предыдущем туре голы из ничего, «Реал» — фаворит этого матча», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 11-го тура испанской Ла Лиги «Реал» — «Барселона» пройдёт в субботу, 26 октября, его начало запланировано на 22:00 мск. В текущей турнирной таблице каталонцы занимают первую строчку, набрав 27 очков в 10 матчах. «Сливочные» отстают на три очка, не потерпев при этом в 10 матчах ни одного поражения. Победителем чемпионата Испании в прошлом сезоне стал мадридский «Реал», «Барселона» финишировала второй с 10-очковым отставанием.

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