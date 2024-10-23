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Расписание матчей Кубка России 23 октября

Расписание матчей Кубка России 23 октября
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Сегодня, 23 октября, пройдут матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 23 октября (время — московское):

16:30. «Оренбург» — «Химки»;
19:00. «Ростов» – «Локомотив»;
19:00. «Акрон» – «Рубин»;
21:15. «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород».

Турнирную таблицу группы А возглавил московский «Спартак», в квартете В первое место обеспечил себе столичный «Локомотив», в группе С первым стал московский ЦСКА, в квартете С — санкт-петербургский «Зенит».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
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