Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 23 октября

Сегодня, 23 октября, пройдут матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 23 октября (время — московское):

19:45. «Аталанта» (Италия) – «Селтик» (Шотландия)

19:45. «Брест» (Франция) – «Байер» (Германия)

22:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Динамо» Загреб (Хорватия)

22:00. «Бенфика» (Португалия) – «Фейеноорд» (Нидерланды)

22:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) – «Лилль» (Франция)

22:00. «РБ Лейпциг» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

22:00. «Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия)

22:00. «Янг Бойз» (Швейцария) – «Интер» (Италия)

22:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Спарта» Прага (Чехия)

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.