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Касинтура назвал главную причину поражения «Динамо» Мх от «Спартака»

Касинтура назвал главную причину поражения «Динамо» Мх от «Спартака»
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура назвал главную причину поражения своей команды в матче Кубка России с московским «Спартаком» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

«Скорее всего, красная карточка — главная причина поражения от «Спартака». Потому что очень сложно играть против такого соперника в меньшинстве — больше половины игры. Мы старались держаться, но после перерыва пропустили мяч. А потом у нас не появились особо острые моменты. Но ничего страшного, сейчас будем ориентироваться на чемпионат.

Не сказал бы, что со «Спартаком» у нас получаются особенные матчи по накалу. Мы всегда одинаково готовимся, поэтому нельзя сказать, что у нас на них особый настрой», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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