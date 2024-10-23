Касинтура назвал главную причину поражения «Динамо» Мх от «Спартака»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура назвал главную причину поражения своей команды в матче Кубка России с московским «Спартаком» (0:1).

«Скорее всего, красная карточка — главная причина поражения от «Спартака». Потому что очень сложно играть против такого соперника в меньшинстве — больше половины игры. Мы старались держаться, но после перерыва пропустили мяч. А потом у нас не появились особо острые моменты. Но ничего страшного, сейчас будем ориентироваться на чемпионат.

Не сказал бы, что со «Спартаком» у нас получаются особенные матчи по накалу. Мы всегда одинаково готовимся, поэтому нельзя сказать, что у нас на них особый настрой», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.