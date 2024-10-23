Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Келлвен: я изменился за год жизни в России

Защитник ЦСКА Келлвен: я изменился за год жизни в России
Комментарии

Бразильский защитник ЦСКА Келлвен признался, что стал другим игроком и человеком за год проживания в России.

— Келлвен образца 2023 и 2024 годов — это разные люди?
— Да, я изменился за год проживания в России. Стал взрослее, заматерел. Команда у нас тоже меняется: новые идеи тренера, футболисты более сплочённые, — приводит слова Келлвена официальный сайт ЦСКА.

Напомним, защитник играет за московский клуб с сентября 2023 года. Действующее соглашение игрока с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Келлвен — о жизни в России: тут очень терпеливые люди, которые всегда готовы помочь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android