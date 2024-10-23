Защитник ЦСКА Келлвен: я изменился за год жизни в России

Бразильский защитник ЦСКА Келлвен признался, что стал другим игроком и человеком за год проживания в России.

— Келлвен образца 2023 и 2024 годов — это разные люди?

— Да, я изменился за год проживания в России. Стал взрослее, заматерел. Команда у нас тоже меняется: новые идеи тренера, футболисты более сплочённые, — приводит слова Келлвена официальный сайт ЦСКА.

Напомним, защитник играет за московский клуб с сентября 2023 года. Действующее соглашение игрока с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5 млн.