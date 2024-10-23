Игрок «Спартака» Денисов: победа над «Динамо» Мх — отличный выход после «Краснодара»

Игрок «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

— Поражение от «Краснодара» стало ударом для команды? Требовалось время, чтобы отойти от него?

— У нас всё очень быстро меняется, игра за игрой, поэтому не так много времени прошло. Думаю, победа над махачкалинским «Динамо» — отличный выход из этой ситуации. После поражения должна быть победа. А если рефлексия после «Краснодара» и была, то индивидуальная — вечер после игры, следующий день. Не так много времени, чтобы о чём-то думать. Для меня это прошло с помощью правильного восстановления и хорошего сна», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.