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Игрок «Спартака» Денисов: победа над «Динамо» Мх — отличный выход после «Краснодара»

Игрок «Спартака» Денисов: победа над «Динамо» Мх — отличный выход после «Краснодара»
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Игрок «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

— Поражение от «Краснодара» стало ударом для команды? Требовалось время, чтобы отойти от него?
— У нас всё очень быстро меняется, игра за игрой, поэтому не так много времени прошло. Думаю, победа над махачкалинским «Динамо» — отличный выход из этой ситуации. После поражения должна быть победа. А если рефлексия после «Краснодара» и была, то индивидуальная — вечер после игры, следующий день. Не так много времени, чтобы о чём-то думать. Для меня это прошло с помощью правильного восстановления и хорошего сна», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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