Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал победу в матче Кубка России с «Факелом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом». «Зенит» выиграл на выезде с минимальным счётом 1:0.

«Очень хотелось сегодня победить и закончить групповой этап Кубка именно победой. Непростая игра, прекрасно понимали, что «Факел» — качественная команда с хорошими исполнителями. Удалось забить мяч в конце первого тайма, во втором продолжили давить и имели ряд возможностей. К сожалению, не смогли увеличить преимущество. Но самое главное, что, как хотели, как собирались, какая задача и была, — увозим домой в Петербург победу и продолжаем готовиться к следующим матчам в сезоне», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».