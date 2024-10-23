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Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал победу в матче Кубка России с «Факелом»

Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал победу в матче Кубка России с «Факелом»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом». «Зенит» выиграл на выезде с минимальным счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 44'    

«Очень хотелось сегодня победить и закончить групповой этап Кубка именно победой. Непростая игра, прекрасно понимали, что «Факел» — качественная команда с хорошими исполнителями. Удалось забить мяч в конце первого тайма, во втором продолжили давить и имели ряд возможностей. К сожалению, не смогли увеличить преимущество. Но самое главное, что, как хотели, как собирались, какая задача и была, — увозим домой в Петербург победу и продолжаем готовиться к следующим матчам в сезоне», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

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