Эмери прокомментировал третью победу «Астон Виллы» в Лиге чемпионов

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Болоньей». «Астон Вилла» дома выиграла со счётом 2:0. Голами отметились Джон Макгинн и Джон Дуран.

«Мы играем серьёзно, предельно сфокусированно, ответственно. Команда прогрессирует и крепнет в каждой составляющей. Например, сегодня нам удалось сломить их персональный прессинг.

В первые 15 минут пропустили несколько атак, но потом сделали выводы. В Европе приходится сложно и в домашних матчах. Надо сохранять предельную концентрацию и придерживаться плана все 90 минут», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Это третья победа «Астон Виллы» в общем этапе Лиги чемпионов. Команда возглавляет турнирную таблицу.