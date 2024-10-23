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Эмери прокомментировал третью победу «Астон Виллы» в Лиге чемпионов

Эмери прокомментировал третью победу «Астон Виллы» в Лиге чемпионов
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Болоньей». «Астон Вилла» дома выиграла со счётом 2:0. Голами отметились Джон Макгинн и Джон Дуран.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Макгинн – 55'     2:0 Дуран – 64'    

«Мы играем серьёзно, предельно сфокусированно, ответственно. Команда прогрессирует и крепнет в каждой составляющей. Например, сегодня нам удалось сломить их персональный прессинг.

В первые 15 минут пропустили несколько атак, но потом сделали выводы. В Европе приходится сложно и в домашних матчах. Надо сохранять предельную концентрацию и придерживаться плана все 90 минут», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Это третья победа «Астон Виллы» в общем этапе Лиги чемпионов. Команда возглавляет турнирную таблицу.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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