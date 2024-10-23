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Митрофанов: Пьянич будет послом, покажет миру, что в России безопасно

Митрофанов: Пьянич будет послом, покажет миру, что в России безопасно
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Он перешёл к нам в футбол — пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, всё хорошо, и можно играть. Это надо использовать», — приводит слова Митрофанова «Известия».

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.

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