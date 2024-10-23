Тренер «Арсенала» Артета: во втором тайме с «Шахтёром» я почувствовал, что команда устала

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с украинским «Шахтёром» (1:0). «Арсенал» выиграл благодаря автоголу Дмитрия Ризныка на 29-й минуте. На 77-й минуте Леандро Троссард не реализовал пенальти.

«Две совершенно разные половины. Мы смотрелись очень остро в первой, доминировали и создали ряд отличных моментов, которые не реализовали. Игра в штрафных имеет важнейшее значение в этом турнире. Во втором тайме я почувствовал, что команда устала: у нас пропала подвижность и целеустремленность в действиях с мячом. Порой мы были довольно неряшливы», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.