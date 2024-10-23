Игрок сборной Казахстана Самородов: для Черчесова на первом месте дисциплина

Нападающий сборной Казахстана и «Ахмата» Максим Самородов высказался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове. Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана летом этого года. Ранее российский специалист возглавлял «Ференцварош».

«Естественно, Лига наций — это в первую очередь подготовка, я полностью согласен с Магомедом Мусаевичем. Всегда хочется выигрывать, но соперники в лиге B намного сильнее, чем были в лиге C. Все должны это понимать.

Для Черчесова на первом месте дисциплина. И неважно, какой ты футболист», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.