«Сказал игрокам, что очень горжусь ими». Тренер «Шахтёра» Пушич — о матче ЛЧ с «Арсеналом»

Главный тренер украинского «Шахтёра» Марино Пушич высказался о матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (0:1).

«Я только что сказал в раздевалке своим игрокам, что очень и очень горжусь их сегодняшней игрой. Тем, как они проявили себя, как работали над тем, чтобы сыграть лучше. И особенно во втором тайме мы были очень хороши в контроле мяча», — приводит слова Пушича официальный сайт УЕФА.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.