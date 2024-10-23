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«Сказал игрокам, что очень горжусь ими». Тренер «Шахтёра» Пушич — о матче ЛЧ с «Арсеналом»

«Сказал игрокам, что очень горжусь ими». Тренер «Шахтёра» Пушич — о матче ЛЧ с «Арсеналом»
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Главный тренер украинского «Шахтёра» Марино Пушич высказался о матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Шахтёр
Украина
1:0 Ризнык – 29'    

«Я только что сказал в раздевалке своим игрокам, что очень и очень горжусь их сегодняшней игрой. Тем, как они проявили себя, как работали над тем, чтобы сыграть лучше. И особенно во втором тайме мы были очень хороши в контроле мяча», — приводит слова Пушича официальный сайт УЕФА.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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