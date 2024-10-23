Тренер «Шахтёра» Пушич: у нас есть своя философия вне зависимости от того, с кем играем

Главный тренер украинского «Шахтёра» Марино Пушич прокомментировал поражение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (0:1). Специалист отметил стиль игры команды, который не планирует менять в зависимости от соперника. «Арсенал» победил благодаря автоголу Дмитрия Ризныка.

«Такова моя философия. Я не хочу играть по-другому — всё очень просто, на самом деле. Когда я пришёл, то сказал: «Мы играем так». Конечно, я не противник дальних передач или хаотичных мячей — всё это часть игры, — но у нас есть своя философия вне зависимости от того, с кем играем.

Так же мы играли с «Барселоной», «Порту» и всеми прочими топ-клубами. И будем продолжать играть так же. Игрокам в этой роли, в этом игровом стиле очень комфортно. Менять его мы не станем», — приводит слова Пушича официальный сайт УЕФА.

Ранее «Шахтёр» проиграл итальянской «Аталанте» со счётом 0:3 и поделил очки в матче с «Болоньей» — 0:0.