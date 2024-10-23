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Тренер «Шахтёра» Пушич: у нас есть своя философия вне зависимости от того, с кем играем

Тренер «Шахтёра» Пушич: у нас есть своя философия вне зависимости от того, с кем играем
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Главный тренер украинского «Шахтёра» Марино Пушич прокомментировал поражение в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (0:1). Специалист отметил стиль игры команды, который не планирует менять в зависимости от соперника. «Арсенал» победил благодаря автоголу Дмитрия Ризныка.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Шахтёр
Украина
1:0 Ризнык – 29'    

«Такова моя философия. Я не хочу играть по-другому — всё очень просто, на самом деле. Когда я пришёл, то сказал: «Мы играем так». Конечно, я не противник дальних передач или хаотичных мячей — всё это часть игры, — но у нас есть своя философия вне зависимости от того, с кем играем.

Так же мы играли с «Барселоной», «Порту» и всеми прочими топ-клубами. И будем продолжать играть так же. Игрокам в этой роли, в этом игровом стиле очень комфортно. Менять его мы не станем», — приводит слова Пушича официальный сайт УЕФА.

Ранее «Шахтёр» проиграл итальянской «Аталанте» со счётом 0:3 и поделил очки в матче с «Болоньей» — 0:0.

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