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Нападающий «Зенита» Педро высказался об игре на искусственном газоне

Нападающий «Зенита» Педро высказался об игре на искусственном газоне
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро рассказал об опыте игры на искусственном газоне. Вчера, 22 октября, «Зенит» на выезде обыграл воронежский «Факел» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 44'    

«У меня достаточно опыта игры на искусственном газоне. В академии «Коринтианса» большой опыт взаимодействия был с этим видом покрытия. Понятно, что довольно много времени прошло с тех пор, когда я последний раз играл на искусственном газоне, но мы знали, что здесь такое поле. Мы постарались на разминке потратить как можно меньше времени для того, чтобы привыкнуть и адаптироваться к искусственному газону. На мой взгляд, нам это удалось и мы показали свой футбол», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

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