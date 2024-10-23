Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анри предупредил Мбаппе, что ему не дадут времени на адаптацию в «Реале»

Анри предупредил Мбаппе, что ему не дадут времени на адаптацию в «Реале»
Комментарии

Бывший французский нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Часто говорят, что игроку требуется время, чтобы адаптироваться в новом клубе… Но, к сожалению, когда ты носишь эту футболку, времени тебе не дают», — приводит слова Анри Footmercato.

К мадридскому «Реалу» Килиан Мбаппе присоединился минувшим летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Фото
Винисиус опубликовал пост после камбэка «Реала» в ЛЧ, Мбаппе оставил реакцию бразильцу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android