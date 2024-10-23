«Вообще по барабану!» Генич ответил Карпину на критику футбольных комментаторов

Известный комментатор Константин Генич ответил на недавнее резонансное высказывание Валерия Карпина. Тренер «Ростова» и сборной России раскритиковал футбольных комментаторов за то, что они высказывают свои оценочные суждения в прямом эфире. По мнению Карпина, комментатор должен оставаться нейтральным зрителем и комментировать непосредственно происходящее на поле без личных оценок. Генич заявил, что ему «по барабану» на мнение тренера.

«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации.

Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь.

Нравится кому-то это или нет, — «вообще по барабану» (с)», — написал Константин Генич в своём телеграм-канале.